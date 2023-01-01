Приговор бывшему замглавы Дзержинского района Перми оставили в силе Пермский краевой суд отклонил апелляцию чиновника Поделиться Твитнуть

Николай Ракинцев

properm.ru

Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу экс-заместителя главы Дзержинского района Перми Николая Ракинцева и его адвокатов, сообщает properm.ru.

Они пытались обжаловать решение первой инстанции, по которому Ракинцев был признан виновным в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В сентябре он был приговорён к запрету занимать должности в государственной и муниципальной службе на четыре года.

По версии следствия, весной прошлого года чиновник дал своим подчинённым незаконное указание исключить заявку на получение субсидий на благоустройство двора по адресу ул. Подлесной, 17 из муниципальной программы формирования современной городской среды. Решение было принято по причине несогласия Ракинцева с выбранным жильцами подрядчиком. Сам Николай Ракинцев отрицает свою вину и утверждает, что подрядчик завысил стоимость работ в смете.

По данным properm.ru, в последнем слове Николай Ракинцев заявил, что изначально его также подозревали в получении взятки. Однако в итоге причастность замглавы района к этому преступлению не подтвердилась.

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