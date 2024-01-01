Екатерина Артёмова В Перми микрокредитную компанию оштрафовали за давление на семью должника Организация заплатит 75 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

ГУФССП России по Пермскому краю рассмотрело жалобу пермячки на действия ООО «Микрокредитная компания «КапиталЪ-НТ». Как сообщает пресс-служба ведомства, по словам заявительницы, компания оказывала на неё психологическое давление, требуя вернуть долг, имевшийся у сына женщины.

В качестве доказательства заявительница продемонстрировала сообщение МКК «КапиталЪ-НТ» в социальной сети. В нём содержались данные самого заёмщика и его родственников, ссылки на их аккаунты и текст, в котором их семью называли мошенниками. В сообщении были также предупреждения о розыске должника по адресам регистрации и месту работы. Кроме того, компания угрожала написать заявление в полицию по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Приставы установили, что сотрудники МКК «КапиталЪ-НТ» в целях возврата просроченной задолженности с заёмщика взаимодействовали с его родственниками без их согласия и распространяли информацию, порочащую честь и достоинство должника и третьих лиц. Кроме того, представители компании вводили семью должника в заблуждение касательно возможности применения мер уголовного преследования, а также нарушили допустимое количество телефонных переговоров.

ООО «МКК «КапиталЪ-НТ» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Юрлицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 75 тыс. руб. Компания пыталась обжаловать данное решение в Арбитражном суде Пермского края, но оно было оставлено без изменения.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае увеличилось число жалоб на работу коллекторских агентств, микрофинансовых и кредитных организаций: за 2023 год в ГУФССП России по региону поступило 635 таких жалоб, что на 6% больше, чем годом ранее.

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