В Прикамье на 6% увеличилось число жалоб на работу коллекторских агентств Нарушители оштрафованы на 12 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В 2023 году в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю обратилось 635 жителей с жалобами на работу коллекторских агентств, микрофинансовых и кредитных организаций. Это на 6% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил руководитель ГУФССП России по региону Абдул Алаудинов.

По рассмотрениям обращений было возбуждено 218 дел об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП РФ. Всего рассмотрено 204 административных дела. Виновные были наказаны штрафами на общую сумму более 12 млн руб., что на 2 млн руб. больше, чем в 2022 году.

Отмечается, что все оштрафованные нарушители были зарегистрированы в других регионах. В Пермском крае в государственном реестре значатся 17 коллекторских организаций, жалобы на которые в 2023 году не поступали.

Наиболее распространёнными нарушениями стали: превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, распространение сведений о должнике и наличии просроченной задолженности, некорректное общение и оказание психологического давления.

В ГУФССП напомнили гражданам, что если они сталкиваются с незаконными действиями со стороны коллекторов, то необходимо обратиться в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. О противоправных действиях можно сообщить через интернет-приёмную официального сайта, по тел. 229-75-87 или отправив письменное обращение почтой России по адресу: 614066 Пермь, ул. Советской Армии, 28.

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