Алёна Бронникова Прокуратура требует от властей Кунгура отремонтировать теплосети Иск будет рассмотрен 8 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кунгурский городской прокурор обратился в суд с иском к администрации муниципального округа. Соответствующая информация содержится в картотеке Кунгурского городского суда.

Дело относится к категории о защите прав и законных интересов граждан и организаций. Судебное заседание назначено на 8 февраля. Иск будет рассматривать зампредседателя суда Мария Третьякова. В качестве заинтересованного лица по делу проходит ресурсоснабжающая организация ООО «Тимсервис».

По данным Properm.ru, требования прокуратуры к администрации Кунгура заключаются в проведении капитального ремонта тепловой сети по ул. Свердлова. Собственником сетей является мэрия, а эксплуатантом — «Тимсервис». Надзорный орган утверждает, что необходимость капремонта подтверждается степенью износа объекта и количеством аварий за период с 2018 по 2023 годы.

Напомним, во время аномальных морозов в начале декабря 2023 года в Кунгуре часть города осталась без теплоснабжения из-за порыва на сетях по ул. Свердлова, 98. Ещё одна авария оставила несколько многоквартирных домов без тепла и горячей воды 31 декабря. Все аварии были устранены.

Глава округа Вадим Лысанов объяснил, что причиной стал износ теплосетей. Он отметил, что многие были построены ещё в советское время и не ремонтировались в течение десятилетий. Чтобы провести необходимые работы, по его словам, необходимы миллиарды. Однако таких сумм в бюджете округа не было «за все его два года существования». Для замены проблемного участка было принято решение привлечь федеральные средства.

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