Алёна Бронникова ОАО «РЖД» получило разрешение на возведение учебно-экспозиционного центра в Перми Проект прошёл экспертизу Поделиться Твитнуть

РЖД

Проект первого этапа строительства детской железной дороги в Перми 2 февраля получил положительное заключение государственной экспертизы. Согласно данным, опубликованным на сайте ЕГРЗ, речь идёт о возведении учебно-экспозиционного центра.

Застройщиком указано ОАО «РЖД». В подготовке проектной документации участвовали три компании: ООО «ТрансПроектИндустрия» и «Росэко-Стройпрооект» из Санкт-Петербурга, а также Екатеринбургский проектно-изыскательский институт «Уралжелдорпроект» — филиал АО «Росжелдорпроект».

Решение о строительстве детской железной дороги в Перми было принято в 2019 году. «РЖД» предложило проект для обучения подростков техническим профессиям и их профориентации в ж/д отрасли, который получил статус приоритетного в 2020 году. Объём инвестиций составляет 1,68 млрд руб.

В рамках первого этапа в историческом здании по ул. Горького, 8 планируется построить отдельный учебно-экспозиционный центр для школьников, в котором разместятся профильные классы с оборудованием, кабинеты для кружковой работы и библиотека. Кроме того, появится ж/д путь от ст. Пермь I до будущего учебно-экспозиционного центра.

На следующих этапах будет построена однопутная узкоколейная экскурсионная железная дорога длиной 4 км. Её проложат вдоль Камы от ст. Пермь I до ст. Мотовилиха через остановочный пункт «Набережная». Завершить все работы планируется к 2027 году.





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