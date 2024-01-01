Shaman и исполнитель его песен жестами встретились в Перми Концерт певца прошёл в ДК Солдатова Поделиться Твитнуть

Фото: Группа "Ветераны Перми" ВКонтакте

Ученик «Общеобразовательной школы-интерната Пермского края» Артём Агафонов 1 февраля побывал на концерте патриотического исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman. Артёма специально пригласили на концерт артиста. Агафонов - участник фестивалей «Воля к победе!» и «Автомат и гитара — сила в братстве!». Он стал известен после исполнения песни из репертуара Shaman'а «Встанем» жестами для лишённых слуха людей. Школьник смог пообщаться с певцом и сфотографироваться. Об этом сообщается на странице общественной организации «Ветераны Перми» ВКонтакте.

Как ранее писал «Новый компаньон», Ярослав Дронов 1 февраля в ДК им. Солдатова дал сольный концерт «Я русский. На бис». Концерт исполнителя прошёл в Перми с аншлагом: ещё три недели назад сообщалось, что все билеты (стоимостью от 2,4 до 8 тыс. руб.) на выступление звезды проданы. После концерта поклонники творчества Shaman'а поделились впечатлениями в соцсетях.

Певец уже показывал эту программу в Перми 27 марта 2023 года, концерт и тогда прошёл при полном зале.

Shaman является доверенным лицом президента Путина. Он также автор и исполнитель патриотических песен «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Моя Россия», «Мы» и др.

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