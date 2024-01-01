«Ты сделал нас счастливыми»: Shaman зажёг на концерте в Перми На выступление исполнителя в ДК Солдатова были раскуплены 1200 билетов Поделиться Твитнуть

В четверг, 1 февраля, в ДК им. Солдатова состоялся сольный концерт «Я русский. На бис» певца Ярослава Дронова (Shaman). Ещё за долго до выступления были раскуплены все 1200 билетов. Shaman спел «Дай жару», «Встанем», «Мёд», «Живой», «Мы» и другие. Поклонники поделились впечатлениями в соцсетях.

«Только что с концерта Родного в Перми!!!! Это бомба!!! Это драйв!!! Это страсть и ураган эмоций!!! Это полный восторг!!! Два часа в едином порыве, пермяки искупали в любви и восхищении Ярослава!!!А как мы пели вместе с ним!!! Ночь будет бессонная!!! После такого уснуть НЕВОЗМОЖНО! Яр, ты сделал нас счастливыми!!!» — написала Любовь В.

«Была на концерте в Перми! Супер звук, свет, атмосфера! Ярослав, ты лучший! Храни тебя Бог!» — отметила Катя С.

«Были из Кунгура. Супер Ярослав! Мощь! Голосище!» — не скрывала эмоций Елена К.

«Господи, дай Бог нашему любимому SHAMAN крепкого здоровья, счастья и долголетия! Как же долго мы его ждали и дождались!!! Сколько бы концертов в каком городе он ни давал, нам всё мало!» — призналась Ольга Б.

«Только что пришла с этого концерта. Потрясающая атмосфера, впрочем, как всегда на его концертах. Хочу отметить фантастическую работу художника по свету — шикарно, и звукорежиссёр профи. Песня «ЖИВОЙ» — просто бомба в живом исполнении. Сейчас на эмоциях трудно мыслить!» — поделилась впечатлениями Зоя Я.

Напомним, Ярослав Дронов уже показывал эту программу в Перми — 27 марта 2023 года, концерт и тогда прошёл при полном зале.

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