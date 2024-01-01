В Пермь прибыл певец Shaman 1 февраля он даст сольный концерт «Я русский. На бис» Поделиться Твитнуть

Певец Shaman (Ярослав Дронов) прилетел в Пермь: 1 февраля в ДК им. Солдатова у него сольный концерт «Я русский. На бис». Начало представления в 19:00.

О том, что он летит в краевой центр, артист сам сообщил вечером 31 января. Дронов, как доверенное лицо Владимира Путина, побывал на встрече с главой государства, а затем ответил на вопросы журналистов. Говоря о своей гастрольной деятельности, он сообщил: «Прямо сейчас сажусь в машину и улетаю в Пермь».

Известно, что концерт Ярослава Дронова пройдёт в Перми с аншлагом: ещё три недели назад сообщалось, что все билеты (стоимостью от 2,4 до 8 тыс. руб.) на выступление звезды проданы.

Напомним, Ярослав Дронов уже показывал эту программу в Перми 27 марта 2023 года, концерт и тогда прошёл при полном зале.

Shaman является автором и исполнителем таких хитов, как «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Моя Россия», «Мы» и др.

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