Алёна Бронникова В январе Пермская станция скорой помощи выезжала к пациентам 47 тысяч раз Количество вызовов по причине ОРВИ выросло за месяц на 40% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская станция скорой помощи опубликовала статистику вызовов за январь 2024 года. За месяц бригады выезжали к пациентам 46 913 раз, что на 10,8% больше, чем за предыдущий месяц. В экстренной форме медикам удалось обслужить 3929 вызова. Госпитализация потребовалась в 14 352 случаях.

Среднее время ожидания оказалось примерно таким же, как и в декабре. На вызовы в экстренной форме время ожидания в январе составило 15,91 мин. против 15,26 в АППГ. Среднее время ожидания на ДТП — 13,6 мин.

По заболеваниям отмечается прирост вызовов на ОРВИ. В январе медики выполнили 12 573 вызова, что на 40,3% больше, чем в декабре. Из них 6884 вызова было осуществлено к детям.

Количество пациентов с пневмонией выросло на 28,8%, в январе таких вызовов было 1489. Вызовы на COVID-19 сократились в пять раз. В декабре было зафиксировано 1132 случая, а в январе — всего 208.

Снизилось число травм на улицах и в общественных местах (780 случаев), вызовов, связанных с воздействием алкоголя (1713 случаев). Число обморожений и переохлаждений выросло до 82, летальных исходов среди них не было.

Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в Перми, Пермском МО, Добрянском, Краснокамском и Ильинском ГО.

За месяц в Прикамье выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе эпидпорог среди совокупного населения был превышен на 61,5%. Из-за рисков дальнейшего распространения вирусных инфекций было издано постановление главного государственного санитарного врача по Пермскому краю, которым вводятся дополнительные мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в Прикамье.

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