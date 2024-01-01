Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Прикамье превышен на 61,5% За неделю заболело 26 761 человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Согласно результатам мониторинга заболеваемости в Пермском крае, с 22 по 28 января на территории региона количество заболеваний гриппом и ОРВИ составило 25 761 случай. Это на 499 больше, чем неделей ранее. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что эпидемический порог среди совокупного населения превышен на 61,5%. Лабораторное исследование показало, что в основном у пациентов выявляют возбудители негриппозной этиологии. К ним относятся вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и вирусы гриппа А.

Для профилактики гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор рекомендует не допускать переохлаждения, в местах массового скопления людей надевать маску, часто и тщательно мыть руки и вести здоровый образ жизни. В случае возникновения заболевания необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Из-за рисков дальнейшего распространения заболевания издано постановление главного государственного санитарного врача по Пермскому краю, которым вводятся дополнительные мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в Прикамье.

Завкафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Вагнера профессор Ирина Фельдблюм рассказала «Новому компаньону» об опасности доминирующего среди пациентов гриппа А (H3N2), который ещё известен как гонконгский, коклюша и двойного инфицирования гриппа и коронавируса.





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