Екатерина Артёмова В отношении хулигана, из-за которого в Перми экстренно сел самолёт, возбудили дело Помимо хулиганства, мужчине вменяют в вину хранение наркотиков Поделиться Твитнуть

В отношении пассажира рейса №296 Сургут—Москва, из-за агрессивного поведения которого самолёт совершил экстренную посадку в Перми, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств) и по пунктам «а, в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия на воздушном транспорте). Об этом сообщает телеграм-канал «СолёныУши» со ссылкой на адвоката Константин Орлова из коллегии адвокатов Пермского края «Стратегия права».

Телеграм-канал также опубликовал видео, на котором фигурант приносит извинения другим пассажирам воздушного судна, экипажу и авиакомпании Utair, самолёт которой выполнял тот рейс. Мужчина признал, что совершил противоправные действия на борту самолёта во время полёта, поблагодарил пассажиров и сотрудников авиакомпании, оказавших ему первую медицинскую помощь

«Гражданин уже допрошен в качестве подозреваемого, он сам захотел принести извинения, так как испытывает чувство стыда и угрызение совести. Надо отметить, что санкции статей Уголовного кодекса РФ предусматривают от штрафа до трёх лет лишения свободы за запрещенные вещества, а за хулиганство — от штрафа до пяти лет лишения свободы. О наказании говорить ещё рано, так как следствию надо во всем разобраться и провести ряд экспертиз в соответствии с законодательством. Затем будет направлено уголовное дело в суд», — прокомментировал Константин Орлов.

Напомним, вечером 18 января самолёт, выполнявший рейс №296 Сургут—Москва, совершил экстренную посадку в Большом Савино. Как пояснил тогда экипаж воздушного судна, находившийся на борту 40-летний мужчина «грубо нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу». Агрессивный пассажир был задержан сотрудниками транспортной полиции и направлен на медицинское освидетельствование.

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