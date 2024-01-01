В Прикамье похоронили погибшего на СВО жителя Берёзовского округа Леониду Яковлеву было 47 лет Поделиться Твитнуть

Леонид Яковлев

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб 47-летний житель Берёзовского муниципального округа Пермского края Леонид Яковлев. Об этом сообщается на официальной странице окружной администрации ВКонтакте.

«Леонид Александрович погиб 12 декабря 2023 года. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Леонида. Вечная память защитнику Отечества», — говорится в информации. Обстоятельства гибели бойца не приводятся.

Похороны военнослужащего прошли на родине 30 января 2024 года.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что во время специальной военной операции при выполнении боевой задачи 5 января 2024 года погиб рядовой контрактной службы Роман Мырзин из Чердынского городского округа Пермского края. Прощание с военнослужащим проходит сегодня, 31 января.





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