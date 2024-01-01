Максим Артамонов В спецоперации погиб житель Прикамья Роман Мырзин Его похоронят сегодня в Чердыни Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Чердынского городского округа

В ходе российской спецоперации при выполнении боевой задачи погиб рядовой контрактной службы Роман Мырзин. Об этом сообщает на официальной странице ВКонтакте администрация Чердынского городского округа. Чиновники выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего.

Обстоятельства гибели мужчины не разглашаются.

По данным главы муниципалитета Анны Батаговой, военнослужащего убили 5 января 2024 года.

Прощание с военнослужащим началось в Воскресенском соборе в 12:00 31 января. Поминальный обед пройдёт в 14:30 кафе «Чародейка».

Напомним, 30 января в Прикамье похоронили уроженца Косинского района 56-летнего Александра Корчкова, который погиб 13 января этого года. У него осталось трое детей.

Ранее в ходе СВО погиб другой многодетный отец — житель Очёрского городского округа Дмитрий Чупашев. Ему было 43 года. С 1999 по 2000 год он участвовал в боевых действиях в Чечне, был награждён медалью Суворова. У мужчины остались четверо детей.

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