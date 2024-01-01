Миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл суд Sotheby's Бывший владелец «Уралкалия» прокомментировал решение Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев

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Миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл гражданский суд аукционному дому Sotheby's, который олигарх обвинял в содействии завышению цен на приобретённые ранее произведения искусства, сообщает CNBC.

Приговор огласили во вторник, 30 января, в федеральном суде Нью-Йорка. Присяжные вынесли решение в пользу аукционного дома Sotheby's по всем пунктам обвинения, выдвигаемым бизнесменом Рыболовлевым. Иск касался покупок на сумму свыше 100 млн долларов, совершённых Рыболовлевым через арт-дилера Ива Бувье.

Ещё в 2018 году Рыболовлев предъявил иск к Sotheby's, обвиняя аукционный дом в причастности к махинациям с ценами на произведения искусства. Иск был связан с долгосрочным спором бизнесмена с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, который помогал Рыболовлеву приобрести 38 произведений искусства от известных художников.

В иске утверждалось, что Sotheby's знал реальные цены на некоторые работы и принимал участие в почти трети всех сделок по их продаже. Особенно Рыболовлев отмечал, что Sotheby's оказывал существенную помощь Бувье при покупке им 15 произведений искусства, за которые Рыболовлев заплатил более 1 млрд долларов, что на сотни миллионов больше, чем стоимость данных произведений для Бувье.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер на одном из судебных заседаний расплакался, давая показания о том, что обнаружил себя участником мошеннической игры. На сам приговор Рыболовлев отреагировал менее эмоционально. «Это жизнь», — заметил он.

Дмитрий Рыболовлев родился в Перми в 1966 году. В 1990-2000 годах был фактическим владельцем «Уралкалия». С 2011 года стал основным владельцем футбольного клуба «Монако», сейчас занимается инвестициями в искусство. В 2022 году занял 179 место в мировом рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg. На счету бизнесмена тогда было 11,3 млрд долл.

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