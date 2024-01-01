Алёна Бронникова Миллиардер из Перми Дмитрий Рыболовлев расплакался на суде с Sotheby's Аукционный дом обвиняется в завышении цен на приобретаемые произведения искусства Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев

sport24.ru

На прошлой неделе в Нью-Йорке продолжили рассмотрение иска бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's по обвинению в пособничестве швейцарскому арт-консультанту Иву Бувье при покупке произведений искусства. Как сообщает Associated Press, во время судебного заседания в пятницу бизнесмен заплакал.

«Российский миллиардер в пятницу расплакался, давая показания, что обнаружил, что он был участником мошеннической игры, слишком распространённой в мире. Эмоциональный момент наступил, когда Дмитрий Рыболовлев, выступая через переводчика, завершил два дня дачи показаний в федеральном суде Манхэттена в поддержку своего иска против Sotheby's», — сообщает издание.

Рыболовлев рассказал, что потратил на коллекцию произведений искусства мирового уровня с 2002 по 2014 годы около 2 млрд долл., когда-то его состояние составляло более 7 млрд. Иву Бувье, помогавшему совершать покупки, он доверял безоговорочно, как члену своей семьи.

Бизнесмен пытается привлечь Sotheby's к ответственности за потерю более 160 миллионов долларов. Эту сумму, по словам юристов, Бувье получил, приобретая произведения искусства на аукционе, а затем продавая их Рыболовлеву по завышенной цене.

При этом в ответе адвокату аукционного дома он признался, что доверяет своим советникам и не настаивает на изучении документов, которые могли бы показать, куда именно уходят его деньги. Рыболовлев отметил непрозрачность практик в мире искусства, которые нанесли ему финансовый ущерб и отметил, что Sotheby's должен был знать об обмане миллиардера.

«Поскольку, когда крупнейшая компания в этой отрасли с такой глубокой репутацией совершает такие действия, клиентам вроде меня, имеющим опыт в бизнесе, невероятно трудно понять, что происходит», — добавил он.

Ранее адвокат Sotheby's заявила, что бизнесмен «пытается заставить невиновную сторону заплатить за то, что с ним сделал кто-то другой».

Рыболовлев подал иск на 377 млн долл. Sotheby’s по обвинению в пособничестве Бувье. Адвокат назвал арт-дилера мошенником, так как покупал произведения искусства на Sotheby's и иногда почти вдвое повышал цену перед продажей Рыболовлеву. До этого бизнесмен уже много лет судился с самим Бувье.

Дмитрий Рыболовлев был фактическим владельцем «Уралкалия» 1990-2000 годах. С 2011 года стал основным владельцем футбольного клуба «Монако», сейчас занимается инвестициями в искусство. В прошлом году он занял 179 место в мировом рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg. На счету бизнесмена — 11,3 млрд долл.





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