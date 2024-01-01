Алёна Бронникова Экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев судится с одним из старейших аукционных домов Миллиардер обвинил Sotheby's в завышении цен на приобретаемые им произведения искусства Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев

sport24.ru

В Нью-Йорке состоялось слушание по иску бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева. Российский миллиардер подал иск на 377 млн долл. к одному из старейших в мире аукционных домов Sotheby’s по обвинению в пособничестве арт-консультанту Иву Бувье. На это обратил внимание telegram-канал Firuzzi Art & Travel.

По данным американского издания Associated Press, Рыболовлев утверждает, что потратил 2 млрд долл. с 2002 по 2014 год на приобретение коллекции произведений искусства мирового уровня. При этом он полагался на швейцарского арт-консультанта Ива Бувье, который помогал ему осуществить покупку.

«Бувье оказался мошенником, который покупал произведения искусства на Sotheby's и иногда почти вдвое повышал цену, прежде чем перепродать произведения искусства Рыболовлеву. Если вы покупатель и действуете в темноте, у вас нет возможности узнать об этом, пока аукционный дом не узнает об этом и не сможет вам помочь», — передаёт издание слова адвоката Рыболовлева.

Он считает, что арт-брокер заработал 164 млн долл. благодаря своим наценкам и вдобавок получил ещё 6,4 млн долл. в качестве комиссии 2%.

Как передаёт Firuzzi Art & Travel, до этого бизнесмен уже много лет судился с самим Ивом Бувье, разрушив его репутацию в мире искусства. Теперь его юристы обнаружили необходимые для начала разбирательств факты содействия и покрывания финансовых махинаций арт-дилера аукционным домом, из-за чего Sotheby's стал соучастником возможного мошенничества. На прошедшем заседании Рыболовлев настаивал на том, что арт-рынок должен быть более прозрачным.

«Sotheby's мешает людям вроде меня, имеющим опыт в бизнесе, понять, что происходит. [Этот иск] не о деньгах. Важно, чтобы арт-рынок был прозрачным. Когда крупнейшая и наиболее уважаемая компания в отрасли может быть замешана в подобных тайнах, у их клиентов нет шансов», — цитирует миллиардера издание ARTnews.

Адвокат Sotheby’s отметил, что бизнесмен с состоянием в более 7 млрд долл. наверняка должен проверять сделки перед принятием решения. И поинтересовался, считает ли Рыболовлев, что его помощник сделал плохую работу, на что тот ответил: «Скажем так — есть куда совершенствоваться».

Дмитрий Рыболовлев был фактическим владельцем «Уралкалия» 1990-2000 годах. С 2011 года стал основным владельцем футбольного клуба «Монако», сейчас занимается инвестициями в искусство. В прошлом году он занял 179 место в мировом рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg. На счету бизнесмена — 11,3 млрд долл.

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