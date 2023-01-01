Бывший владелец «Уралкалия» стал богаче почти на 1,3 млрд долларов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев

sport24.ru

Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев занял 179 место в мировом рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg. На счету Рыболовлева сейчас 11,3 млрд долларов, с начала года пермяк стал богаче на 1,25 млрд.

Напомним, в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине Рыболовлев увеличил состояние с начала года на 100 млн долларов — на тот момент оно составляло 6,7 млрд.

На март 2023 года состояние Рыболовлева составляло 10,6 млрд долларов.

Напомним, в 1990–2000-х годах Рыболовлев был фактическим владельцем «Уралкалия», а с 2011 года стал основным владельцем футбольного клуба «Монако». Сейчас миллиардер занимается инвестициями в искусство.

На первом месте в рейтинге миллиардеров находится Илон Маск, состояние которого составляет 242 млрд долларов. Он стал богаче сначала года на 105 млрд.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.