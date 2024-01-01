Ледовый городок на эспланаде Перми 31 января будет закрыт для посетителей Причина неблагоприятные погодные условия Поделиться Твитнуть

Как стало известно "Новому компаньону", 31 января из-за погоды будет закрыт для посещения ледовый городок «Лукоморье» на эспланаде Перми. По информации синоптиков, уже в ночь на среду в краевом центре потеплеет до -1 градуса. Из-за повышения температуры воздуха эксплуатация ледяных сооружений станет небезопасной.

В четверг, 1 февраля, при благоприятных погодных условиях ледовый городок «Лукоморье» продолжит работать в прежнем режиме: с 11.00 до 22:00.

Ранее в мэрии сообщали, что ледовый городок «Лукоморье» завершит свою работу 11 февраля, а главная ёлка в центре города будет стоять до середины февраля.

Напомним, центральный городок на эспланаде открылся 30 декабря. За время новогодних каникул городок посетили более 110 тыс. жителей и гостей Перми.

Городок «Лукоморье» посвящён русским сказкам. Всего мастера изготовили 15 ледяных объектов. Девять из них — горки разной высоты: «Избушка на курьих ножках», «Царевна Лебедь», «Чудо-юдо рыба-кит», «Золотой петушок», «Шамаханская царица» и другие, а также скульптуры персонажей русских и пушкинских сказок. На месте фонтана построена световая инсталляция «Море вздуется бурливо».





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