Максим Артамонов Ледовый городок в Перми закроют 11 февраля В городе начали убирать новогоднее оформление Поделиться Твитнуть

Ледовый городок «Лукоморье» на городской эспланаде Перми завершит свою работу 11 февраля, а главная ёлка в центре города будет стоять до середины февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В мэрии также отмечают, что в городе постепенно начинают убирать новогоднее оформление и демонтировать новогодние конструкции и сооружения.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 20 по 21 января эксплуатация ледовых объектов была ограничена в связи со значительным потеплением. С 22 января «Лукоморье» на эспланаде было вновь открыто для посетителей.

Сейчас городок работает в обычном графике: в будни — с 12 до 22 часов, а в выходные и праздники — с 10 до 22 часов.

В этом году ледовый городок на эспланаде посвящён русским сказкам. В названиях горок высотой 1-3 м, рассчитанных на детей и взрослых, использованы имена и образы героев, цитаты из известных сказок: «Царевна-Лебедь», «Море вздуется бурливо», «Белка песенки поёт», «Шамаханская царица», «Золотая рыбка», «Избушка Бабы-Яги», «Золотой Петушок», «Конёк-Горбунок», «Чудо-юдо Рыба-кит», «Молодильные яблочки».

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