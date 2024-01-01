На эспланаде Перми возобновил работу ледовый городок Он закрывался на выходные из-за оттепели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 22 января ледовый городок «Лукоморье» на эспланаде Перми вновь открыт для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, напомнив, что 20 и 21 января эксплуатация ледовых объектов была ограничена в связи со значительным потеплением.

За выходные в комплексе были восставлены скаты всех горок, отреставрированы элементы оформления на объектах «Чудо-юдо Рыба-кит», «Царевна Лебедь» и «Золотой Петушок», проведён ремонт пользующейся большим спросом у несовершеннолетних детской покатушки.

Городок будет работать в обычном графике: в будни — с 12 до 22 часов, а в выходные и праздники — с 10 до 22 часов.

Напомним, в этом году ледовый городок на эспланаде посвятили русским сказкам. В названиях горок высотой от 1 до 3 метров, рассчитанных на детей и взрослых, использованы имена и образы героев, цитаты из известных сказок: «Царевна-Лебедь», «Море вздуется бурливо», «Белка песенки поёт», «Шамаханская царица», «Золотая рыбка», «Избушка Бабы-Яги», «Золотой Петушок», «Конёк-Горбунок», «Чудо-юдо Рыба-кит», «Молодильные яблочки».

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