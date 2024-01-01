На трассе Пермь—Екатеринбург произошло серьёзное ДТП с большегрузами Авария случилась 29 января Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Поздним вечером 29 января на трассе Пермь—Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя большегрузами. Видео с последствиями аварии опубликовал паблик «ЧП Пермь | новости».

На кадрах видно, что у одной фуры полностью смята кабина, у другой сильно повреждён кузов, весь груз в коробках рассыпан по дороге. О пострадавших в результате аварии информации нет. В ГИБДД готовят официальное сообщение по поводу данного происшествия.

Ранее в Прикамье из-за сильных снегопадов неоднократно ограничивали движение грузовиков по дорогам края. Ограничения вводились на несколько суток как на федеральных, так и региональных и межмуниципальных трассах. Накануне в МЧС предупреждали об очередных сильных снегопадах.

В ГИБДД просят водителей быть осторожнее, соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия при планировании поездок.

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