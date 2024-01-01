Алёна Бронникова МЧС Прикамья предупреждает о сильных снегопадах 30 января В основном в зоне риска северные и западные районы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 30 января ожидается ухудшение погоды в связи с сильным снегопадом в северных и западных районах. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.

«По данным Пермского ЦГМС 30 января ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Днём по северу и западу Пермского края ожидается сильный снег. В отдельных районах — гололёдно-изморозевые отложения», — сообщает ведомство.

В связи с ухудшением условий возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий. Жителям региона рекомендуется быть внимательными и осторожными.

Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо остерегаться нахождения рядом с линиями электропередачи, не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям, при входе в здания проверять отсутствие свисающих глыб снега, наледи и сосулек. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, избегать резких манёвров и торможений, а пешеходов — быть осторожными при передвижении пешком и при переходе проезжей части. В случае аварии на сетях электроснабжения нужно обесточить все электроприборы.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что текущая неделя в регионе будет тёплой и снежной. С 30 января своё влияние на Урал распространит глубокий Северо-Атлантический циклон, в связи с чем утром прогнозируется небольшой снег, а днём интенсивность осадков возрастёт до умеренной. В горной части возможны сильные снегопады (4-6 мм/6 ч). Ветер — юго-западный умеренный. Температура прогнозируется на 6-10° выше нормы: ночью -12…-7°, а в Перми около -9°, днём по краю -9…-4°С, в Перми около -6°. Пик потепления ожидается в ночь на среду с температурой воздуха до -1˚.





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