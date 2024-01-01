В Пермском крае ожидаются снегопады Температура будет выше нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, эта неделя в регионе будет тёплой и снежной.

В понедельник, 29 января, в Прикамье выпадет небольшой снег. Температура воздуха днём составит -10…-5°, в Перми около -7°.

С 30 января своё влияние на Урал распространит глубокий Северо-Атлантический циклон. В связи с этим утром ожидается небольшой снег, а днём интенсивность осадков возрастёт до умеренной. В горной части возможны сильные снегопады (4-6 мм/6 ч). Ветер — юго-западный умеренный. Температура прогнозируется на 6-10° выше нормы: ночью -12…-7°, а в Перми около -9°, днём по краю -9…-4°С, в Перми около -6°.

В последний день января ночью выпадет небольшой снег, а на востоке региона прогнозируется умеренный снегопад. Днём 31 января сформируется новый циклон, но его влияние распространится лишь на юго-восточную часть Прикамья — там выпадет небольшой снег. Остальная территория региона — без существенных осадков. Ночью температура воздуха ожидается на уровне -10…-5°, в Перми около -7°, а днём по краю -6…-1°, в краевой столице около -3°.

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