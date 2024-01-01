Синоптики пообещали потепление в Пермском крае до 0 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае неделя с 29 января по 4 февраля будет очень тёплой, средняя температура воздуха окажется на 5-8 градусов выше нормы. В самые тёплые дни (вторник, среду и субботу) столбики термометров поднимутся до отметок 0…-2˚. В Перми пик потепления ожидается в ночь на среду с температурой воздуха до -1˚. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр Пермского госуниверситета.

В четверг и пятницу ожидается кратковременное похолодание до -4…-9˚.

Количество осадков на неделе будет существенно превышать норму, самые сильные снегопады ожидаются во вторник, пятницу и субботу.

В воскресенье, по предварительным прогнозам, ожидается прекращение осадков на один день, а поступление в тыл циклона более холодного воздуха обеспечит небольшое похолодание до -5…-10˚.

Синоптики отмечают, что первая пятидневка февраля, которая относится к самому холодному периоду года в соответствии с климатической нормой, в 2024 году будет в Прикамье аномально тёплой. Такая климатическая ситуация наблюдается в регионе уже пятый год подряд.

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