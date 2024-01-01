Из-за снегопадов в Прикамье ограничат движение грузовиков Ограничения будут действовать до вечера 21 января Поделиться Твитнуть

В Прикамье из-за сильных снегопадов по региональным и межмуниципальным трассам с 18:00 19 января ограничат движение грузовых автомобилей. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое управление МЧС, профилактическая мера будет действовать до 18 часов 21 января.

Ограничения коснутся дорог Восточный обход Перми, Пермь—Березники, Кунгур—Соликамск, Соликамск—Горнозаводск, Горнозаводск—граница Свердловской области, Полазна—Чусовой, Большая Соснова—Частые, Черновское—граница Удмуртской Республики.

В ГИБДД попросили водителей быть осторожнее, соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия при планировании поездок.

Глава Перми Эдуард Соснин накануне также призвал жителей и гостей города в ближайшие дни проявлять максимальную осторожность. Он напомнил, что на Пермь надвигается циклон, который накрыл Татарстан.

Ранее синоптики сообщали, что в Пермском крае наиболее обильные осадки пройдут на юго-западе, а также в районе Губахи. Там выпадет 30-35 мм осадков. В Перми, по разным данным, может выпасть от 18 до 32 мм.

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