Пермский край в ближайшие дни засыплет снегом Снегопад продлится с 19 по 21 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край, а также ряд районов Приволжского федерального округа в ближайшие три дня засыплет снегом. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, снегопад начнётся с середины дня 19 января, а окончится он только к вечеру 21 января.

Обилие осадков обусловлено циклонами — сначала с Балтики, затем с Ростовской области. Наибольшее количество снега ожидается в Татарстане и на юге Кировской области. Там за трое суток может выпасть месячная норма осадков.

В Пермском крае наиболее обильные снегопады пройдут на юго-западе, а также в районе Губахи. Там выпадет до конца недели 30-35 мм осадков, то есть более половины месячной нормы.

В Перми, по разным данным, может выпасть от 18 до 32 мм. Снегопад вечером в пятницу ожидается при температуре воздуха около -10˚, он будет сопровождаться метелью и снежными заносами, порывы ветра могут достигать 18 м/с. В субботу и воскресенье, по предварительным прогнозам, сильного ветра не ожидается, потеплеет до -3…-8˚.

Высота снежного покрова в Перми после снегопадов увеличится на треть: с 35 до 50 см.

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