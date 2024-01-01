Власти Перми готовятся к борьбе с сильными снегопадами В краевом центре ждут циклон, накрывший Татарстан Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин призвал жителей и гостей города в ближайшие дни проявлять максимальную осторожность. Он напомнил, что на Пермь надвигается циклон, который накрыл Татарстан, и в краевой столице с 19 по 21 января ожидается сильный снегопад, а также порывы ветра до 18 м/с.

«Просим водителей быть особенно аккуратными на дорогах — соблюдать скоростной режим и дистанцию, по возможности лучше пользоваться общественным транспортом. Пешеходов — быть осторожными при переходе проезжей части», — написал градоначальник в своём telegram-канале.

Он также сообщил, что с 19 января дорожные службы перейдут на повышенный режим работы, подрядчики при необходимости будут привлекать дополнительные силы. В таких погодных условиях днём будет проводиться очистка парковочных карманов, дорог и тротуаров, чтобы снег не мешал движению личного и общественного транспорта. Ночью исполнителям поставлена задача по максимальному вывозу снега.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что обильные снегопады в Прикамье принесут два циклона: с Балтики и Ростовской области. В Пермском крае наиболее обильные осадки пройдут на юго-западе, а также в районе Губахи. Там выпадет 30-35 мм осадков (более половины месячной нормы). В Перми, по разным данным, может выпасть от 18 до 32 мм. Высота снежного покрова в Перми после снегопадов увеличится на треть: с 35 до 50 см.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.