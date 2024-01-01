Алёна Бронникова В Перми суд оставил без рассмотрения иск «Сатурн-Р» к гордуме по Красным Казармам Компания пытается вернуть уплаченный в горбюджет взнос за строительство детского сада Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к городской думе. Согласно данным картотеки суда, заявление 25 января было оставлено без рассмотрения.

В октябре прошлого года застройщик обратился в суд с иском «об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения и пользования земельным участком» в отношении микрорайона Красные Казармы, где планировал начать строительство IV очереди ЖК «Арсенал». В ноябре заявление было принято к производству, в качестве заинтересованных лиц была привлечена администрация Перми. После ознакомления с материалами дела 24 января мэрия подала ходатайство о прекращении производства.

«Заявление ООО "СМУ № 3 Сатурн-Р" к Пермской городской думе об установлении факта оставить без рассмотрения. Вернуть ООО из федерального бюджета госпошлину 3 тыс. руб. Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения», - сообщается в резолютивной части определения.

Напомним, в 2018 году «Сатурн-Р» подписал трёхстороннее соглашение с пермскими властями, по которому принимал на себя обязательства построить на территории микрорайона Красные Казармы в Перми и безвозмездно передать городу школу на 1225 мест и детсад. В качестве авансового платежа на возведение детского сада компания перечислила в бюджет города половину затрат — 61,3 млн руб. В результате разногласий с мэрией по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал» в 2020 году застройщик объявил о разрыве соглашения, предложив властям выкупить соцобъекты.

Администрация города обратилась в суд и выиграла дело во всех инстанциях. Объекты были переданы властям, школа «Точка» на ул. Татищева, 7 начала работу 1 декабря 2021 года.

По информации «Коммерсантъ-Прикамье», в октябре 2023 года «Сатурн-Р» подал заявление в целях установления факта отказа в увеличении предельной высотности застройки участка. Это было необходимо для возвращения из бюджета Перми уплаченного взноса.

Компания «Мегаполис» в 2021 году выкупила у «Сатурн-Р» под застройку участок, где планировалось строительство IV очереди «Арсенала». На прошлой неделе краевое минимущества утвердило документацию по планировке данной территории. Здесь будут построены высотки до 30 этажей.





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