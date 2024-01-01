В Пермском крае чиновники признали гибель контрактника из Частинского округа Сергею Винокурову был 41 год Поделиться Твитнуть

Сергей Винокуров

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Пермского края Сергей Винокуров, об этом сообщили в администрации Частинского муниципального округа, выразив искренние соболезнования семье, родным и близким Сергея.

«Дорогие земляки, скорбный список пополнился именем ещё одного бойца — в ходе специальной военной операции, выполняя свой воинский долг, 15 января 2024 года погиб наш земляк Винокуров Сергей», — сказано в информации властей, размещённой ВКонтакте.

Сергею Винокурову был 41 год. Он родился 21 сентября 1982 года в д. Большие Колесники, окончил Большесосновскую среднюю школу, жил в с. Шлыки, затем переехал в Суксунский район. В 2023 году заключил контракт с ВС России и отправился в зону боевых действий СВО.

Информация о дате похорон будет сообщена дополнительно.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб отец четверых детей из Пермского края 43-летний Дмитрий Чупашев.

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