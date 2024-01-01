Максим Артамонов В Перми дефицит водителей общественного транспорта составляет 30% Для решения проблемы чиновники решили привлекать трудовых мигрантов Поделиться Твитнуть

На сегодняшний день дефицит водителей общественного транспорта в Перми достиг 30%. Таки данные озвучил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин во время заседания Консультативного совета по вопросам организации транспортного обслуживания населения Перми.

Чиновник пояснил, что мэрия планирует совершенствовать условия обучения водителей, принято решение привлекать трудовых мигрантов на работу в общественном транспорте.

На этом же заседании депутаты и чиновники обсудили планы по поощрению тех пассажиров, которые регулярно оплачивают проезд в автобусах и трамваях. Им предлагается начислять кешбэк.

«Новый компаньон» попросил нескольких водителей автобусов прокомментировать инициативу привлечения мигрантов для работы в системе общественного транспорта. Источники отмечают, что главными проблемами отрасли остаются условия труда и система штрафов.

«Администрации проще набрать более неприхотливый персонал, чем создавать человеческие условия для работающих. Для начала поставили хотя бы туалеты для водителей», — высказал своё мнение собеседник «Нового компаньона».

Напомним, по итогам 2023 года около 22% пассажиров общественного транспорта не оплачивали проезд в автобусах и трамваях. Чиновники тогда пояснили, что для борьбы с нарушителями департамент разрабатывает несколько направлений: введение мобильной версии приложения «Транспортная карта.Пермь», увеличение количества транспорта на перегруженных направлениях в ближайшие два года, а также внедрение более «жёсткого» формата работы контролёров (за счёт роста числа проверок на линии) и сотрудников правоохранительных органов.

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