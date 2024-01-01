Алёна Бронникова В Перми будут повышать культуру оплаты проезда в общественном транспорте Депутаты и чиновники обсудили способы снижения количества безбилетников Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Перми депутаты гордумы и представители дептранса совместно с перевозчиками обсудили меры, которые помогут снизить количество «зайцев» в общественном транспорте. Как отмечают в мэрии, от своевременной оплаты зависит текущее положение и развитие транспортной отрасли.

Безбилетников дептранс Перми разделяет на две категории: кто попадает в их число из-за сторонних факторов и недобросовестные пассажиры. К первым относятся те, чья карта попала в стоп-лист, или они не смогли воспользоваться валидатором. С ними планируется работа по информированию и вводу альтернативных удобных способов оплаты.

Под вторую категорию подпадают те, кто хочет сэкономить на оплате проезда. В ведомстве отмечают, что в первую очередь они вредят себе, создавая дополнительную нагрузку на транспортную систему, невозможность своевременной индексации зарплат водителей и снижение качества обслуживания.

«Есть мнение, что в Перми достаточно высокая стоимость разовой поездки и жители вынуждены тратить значительные суммы на проезд в городском транспорте. Однако при этом умалчивается, что у нас достаточно широкая линейка выгодных проездных. Стоимость проездного на месяц составляет 1785 руб. Эта сумма ниже суммы штрафа за безбилетный проезд», — прокомментировали в департаменте.

Покупка проездного выгодна тем, что помогает отрасли развиваться и гарантирует избежание штрафов. В Гортрансе привели пример, когда нарушители задерживались правоохранительными органами на весь день. Таким образом, они не только были привлечены к ответственности, но и теряли большое количество времени.

По итогам деятельности транспортной отрасли Перми в 2023 году выяснилось, что 22% пассажиров не оплачивают проезд в автобусах и трамваях. Для борьбы с нарушителями департамент разрабатывает четыре направления. Это введение мобильной версии приложения «Транспортная карта. Пермь», увеличение количества транспорта на перегруженных направлениях в ближайшие два года, а также внедрение более «жёсткого» формата работы контролёров (за счёт роста числа проверок на линии) и сотрудников правоохранительных органов.

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