Новым директором Дворца молодёжи Перми может стать Анастасия Добренко Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Заместителя руководителя штаба некоммерческой организации «Студенческие отряды Пермского края» Анастасию Добренко могут назначить новым директором пермского МАУ «Дворец молодёжи». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». По данным издания, её кандидатура является приоритетной.

Известно, что предыдущий директор Дворца Екатерина Бокова покинула должность в конце 2023 года. Этот пост она занимала с 2017 года. Бокова перешла на работу заместителем руководителя библиотеки им. Пушкина.

С 9 января и. о. директора Дворца молодежи назначен Александр Миков.

Напомним, в начале августа 2023 года министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного здания Дворца молодёжи по ул. Петропавловской, 185 в Перми. В ходе реконструкции у ДМ был обновлён фасад, увеличена площадь с 6 до порядка 10 тыс. кв. м. Одним из первых мероприятий в обновленном дворце стала инаугурация нового главы Перми Эдуарда Соснина 28 августа.

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