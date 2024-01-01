Авиарейсы Ярославль—Пермь заполняются на 26% Перевозки субсидируются министерством транспорта Пермского края Поделиться Твитнуть

Самолёт Bombardier CRJ200

Константин Долгановский

Согласно предоставленным данным правительства Ярославской области, авиарейсы из Ярославля в Пермь имеют низкую загрузку пассажиров. С 12 сентября 2023 года по 26 января 2024 года всего 1039 пассажиров приобрели билеты на данный рейс. Об этом пишет «Коммерсантъ-Ярославль».

Учитывая, что в самолёте 50 мест, в среднем прибывают в Пермь 13 человек, а улетает в Ярославль 15. Таким образом, загрузка авиарейса составляет всего 26%. На этом направлении рейсы начались в сентябре 2023 года и выполняются авиакомпанией «ЮВТ Авиа». Перевозки субсидируются министерством транспорта Пермского края.

Как сообщал ранее «ЯрНьюс», во время работы данного маршрута самолёту пришлось дважды совершать экстренные посадки: один раз причиной стали неблагоприятные погодные условия, а второй раз — падение давления в гидравлической системе. В последнем случае в салоне самолёта находились всего два пассажира.

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