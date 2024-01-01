В Казани из-за неполадок в гидравлике вынужденно сел летевший в Пермь самолёт Судно отправили на ремонт, а экипаж и пассажиров поселили в гостинице Поделиться Твитнуть

Самолёт Bombardier CRJ200

Константин Долгановский

В среду, 17 января, в 19.55 в Международном аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку самолёт CRJ-200 авиакомпании «ЮВТ Аэро», который выполнял рейс №261 Ярославль—Пермь. Об этом пишет rt-online.ru.

По информации издания, на борту возникли технические проблемы — упало давление в гидравлической системе, и командир запросил посадку в аэропорту Казани.

Известно, что на борту находилось пять человек: три члена экипажа и два пассажира. Никто не пострадал. Судно отправили на ремонт, а людей поселили в гостинице.

Судя по онлайн-табло аэропорта Большое Савино, в Пермь самолёт так и не прибыл, рейс № 261 17 января из Ярославля был отменён.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермская транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом, который произошёл 17 января с рейсом СУ 1200, следовавшим по маршруту Москва—Пермь. Воздушное судно кружило над Пермью около часа и не могло совершить посадку. По этому факту прокуратура даст оценку исполнения требований законодательства о безопасности полётов.

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