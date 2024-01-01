Елена Синица Синоптики рассказали, какая будет погода в Перми в выходные Погода в Перми в выходные будет пасмурной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Синоптики спрогнозировали какая будет погода в Перми в выходные 27 и 28 января. По данным сервиса «Яндекс.Погода», оба дня ожидается небольшой снег.

Кроме этого, сообщается, что погода в Перми в выходные будет пасмурная. Температура воздуха 27 января днем будет держаться на уровне -8…-10 градусов, ночью — от -7 до -9 градусов. В воскресенье, 28 января, днем также будет около -9 градусов, а в ночное время будет -8 градусов.





Также синоптики отмечают, что погода в Перми в выходные будет практически безветренной. Порывы ветра не будут превышать 1 м/с. Направление ветра в оба дня будет преимущественно юго-западное. Влажность воздуха составит от 81 до 86%.





Ранее сообщалось , что в Пермском крае уссурийский полиграф распространился на площади 2,7 тысячи га.

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