Алёна Бронникова ИГЖН Прикамья представила рейтинг пермских УК за четвёртый квартал 2023 года Лидером оказалось ООО «СМУ №2 Сатурн-Р» Поделиться Твитнуть

ИГЖН Пермского края

В Пермском крае сформировали народный рейтинг управляющих компаний (УК) за четвёртый квартал 2023 года. Результаты опубликовала краевая инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН).

Всего в список вошли 336 организаций, управляющих многоквартирными домами в регионе. Максимальное количество — 5 баллов. Ни одна из них не получила такую высокую оценку.

На первом месте оказалась компания Александра Репина ООО «СМУ №2 Сатурн-Р». Она получила 85 голосов, общий балл составил — 4. На втором месте — ООО «Управляющая компания Правление» с 3,8 балла. Её оценили 38 человек.

Третью строчку рейтинга с 3,7 балла разделили семь компаний. Это ЖЭУ «Юбилейный» и «Заречная управляющая компания» обе — под руководством Василия Ярославцева, «Перминвестремстрой», учредителем которой является совладелец ГК «Мегаполис» Михаил Крепак, «ГЦ ЖКХ» во главе с руководителем муниципального ООО «ПМУП ГКТХ» Людмилой Осинцевой, «Союз-М» и «УК Камские огни». В их число также вошла муниципальная организация — МУП «Водоканал г. Березники».

«Сравнивая сформированный рейтинг с предыдущими, отмечается редкость выставления жителями высокой оценки работе УК. Это говорит об их требовательности к качеству её работы и вежливости персонала», — отмечают в ИГЖН.

Ранее ведомство само составляло рейтинг на основании количества проверок, предписаний и неисполненных предписаний, постановлений о привлечении к административной ответственности, полноты размещения информации на ГИС ЖКХ. Теперь в этот процесс вовлечены жители.

Рейтинг формируется на основании оценки деятельности УК по 10 критериям. На портале «Управляем вместе» пермяки могут оценить организации по шкале до пяти баллов за качество обслуживания и услуг, оперативность, прозрачность деятельности и начислений, вежливость, соответствие производимых работ перечню предусмотренных договором управления МКД, бесперебойность поставки услуг, аварийно-диспетчерское обслуживание и проведение общественных акций.

Дополнительные баллы начисляются УК за подключение к порталу «Управляем вместе», Платформе обратной связи Госуслуг и за то, что компания состоит в ассоциации «Пермская саморегулируемая организация ЖКХ».





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