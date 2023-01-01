Алёна Бронникова Рейтинги пермских УК смогут формировать сами жители региона Ранее их составляла ИГЖН Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Правительство Пермского края приняло решение изменить механизм формирования рейтинга управляющих многоквартирными домами (МКД) компаний, ведущих деятельность на территории региона. Соответствующее предложение власти рассмотрели на заседании 7 сентября.

«В связи с проводимой реформой контрольно-надзорной деятельности, приоритетом направления профилактических мероприятий назрела необходимость изменения механизма формирования рейтинга. От оценки контрольно-надзорного органа к оценке жителями как непосредственными потребителями», — заявила первый заместитель начальника Инспекции краевого госжилнадзора Евгения Курочкина.

Она объяснила, что такое решение было принято в связи с многочисленными просьбами жителей.

Рейтинг формировался для улучшения качества предоставляемых УК услуг. Его с 2018 года составляла Инспекция на основании количества проверок, предписаний и неисполненных предписаний, постановлений о привлечении к административной ответственности, полноты размещения информации на ГИС ЖКХ.

Теперь рейтинг будет формироваться на основании оценки деятельности УК жителей по 10 критериям. Так, на портале «Управляем вместе» пермяки смогут ставить до пяти баллов за качество обслуживания и услуг, предоставляемых УК, оперативность, прозрачность деятельности и начислений, вежливость, соответствие производимых работ с перечнем, предусмотренным договором управления МКД, бесперебойность поставки услуг, аварийно-диспетчерское обслуживание и проведение общественных акций.

Голосование возможно ежедневно в течение суток. Рейтинг будет обновляться онлайн.

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