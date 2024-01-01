Максим Артамонов Началась регистрация на Пермский марафон Он пройдёт 7-8 сентября Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Самое масштабное спортивное событие в краевой столице — Пермский марафон в этом году состоится 7 и 8 сентября. Его особенностью станет то, что участники смогут купить «семейный пакет». Регистрация на марафон уже началась. В этом году он пройдёт уже в седьмой раз. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своём telegram-канале.

«Мы сформировали для участников особый «семейный пакет», а также пакет для многодетных семей. Дети, которые будут зарегистрированы на забеги в рамках этих пакетов, получат возможность участвовать в них со скидкой 50% или бесплатно при условии, что оба родителя тоже участвуют в марафоне», — рассказали чиновник.

По уже сложившейся традиции, участники смогут пробежать дистанции на 3, 5, 10, 21 и 42 километра. Также можно будет принять участие в эстафете и детском забеге на 1 километр.

Зарегистрироваться можно на сайте RussiaRunning.

Напомним, в прошлом году победитель самой длинной трассы в 42 195 м получил 1 млн руб. Среди мужчин быстрее всех дистанцию пробежал известный российский спортсмен, участник Олимпийских игр 2012 года Алексей Реунков, а среди женщин равных не было Любови Добровольской из Тольятти.

Обладателем Кубка России по полумарафону среди мужчин стал Александр Именин из Рязани. Среди женщин победительницей Кубка России стала Наталья Леонтьева из Якутии.

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