Максим Артамонов Победитель Пермского марафона получит 1 млн рублей В этом году призовой фонд увеличен вдвое Поделиться Твитнуть

Участие в Пермском международном марафоне, который состоится 2 и 3 сентября, примут порядка 12 тыс. человек, а победитель самой длинной трассы в 42, 195 км получит 1 млн руб. Об этом на заседании краевого правительства рассказал глава комитета по физической культуре и спорту Перми Сергей Сапегин.

Пермский марафон-2023 станет шестым по счёту. Традиционно в нём будет восемь дистанций. В первый день откроется забег для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в честь празднования 300-летнего юбилея Перми дистанция на этом забеге будет увеличена до 300 м. В тот же день пройдёт детский забег на дистанцию 1 км. Планируется, что в детском забеге примут участие 1400 человек.

Из презентации Сергея Сапегина

Во время масштабного спортивного события на трассах забега будут находится шесть автомобилей скорой помощи и два реанимобиля. Охранять безопасность участников будут почти 700 человек (охранники и контролёры) и 200 курсантов ГУФСИН. Также будет задействовано 53 единицы тяжёлой техники, в том числе 35 автобусов.

Напомним, на время проведения Пермского марафона центр краевой столицы будет закрыт для движения транспорта. О работе общественного транспорта в эти дни сообщат дополнительно.

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