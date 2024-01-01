Екатерина Артёмова Санитарный пункт в аэропорту Перми за 2023 год осуществил контроль 645 самолётов Завозных случаев особо опасных инфекций зафиксировано не было Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 2023 год сотрудники санитарно-карантинного пункта (СКП) Роспотребнадзора в международном аэропорту «Пермь» осуществили контроль 645 воздушных судов, прибывших международными рейсами, провели досмотр более 98,4 тыс. пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В частности, в прошлом году СКП проводил санитарно-карантинный контроль самолётов, прибывших из Египта, Турции, Индии, Таиланда, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Республики Беларусь. Также был организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий во время экстренной посадки воздушных судов — всего таких случаев за год было шесть.

Завозных случаев особо опасных инфекционных заболеваний в 2023 году в Прикамье зарегистрировано не было.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в прошлом году пермский аэропорт обслуживал рейсы по 26 внутрироссийским и 12 международным направлениям. На внутренних направлениях было обслужено 1 795 489 человек, на международных — 189 205 пассажиров.

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