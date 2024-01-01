В 2023 году аэропорт Перми обслужил почти 2 млн пассажиров Это на 14,3% больше, чем в позапрошлом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам работы 2023 года, аэропорт Большое Савино в Перми обслужил 1 992 852 пассажира, что на 14,3% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

За год Большое Савино обслуживало маршруты в 26 городов России и в 12 городов других стран. Более 8 тыс. пассажиров выбрали пермский аэропорт в качестве транзитного хаба.

На внутренних направлениях было обслужено 1 795 489 пассажиров (+11,7% к 2022 году). В 2023 году внутренние авиалинии получили новое направление — Ярославль, также возобновились полёты в Нижний Новгород, Когалым, Нижневартовск и Ноябрьск. Значительный рост пассажиропотока на внутренних линиях был также отмечен на рейсах в Махачкалу, Мурманск, Владикавказ, Минеральные Воды и Калининград.

Международный терминал аэропорта Большое Савино обслужил 189 205 пассажиров, что на 47,3% больше, чем в 2022 году. На международных направлениях впервые были выполнены рейсы в Минск, а также было восстановлено авиасообщение с Баку. Значительный рост пассажиропотока был зафиксирован на рейсах в Ереван, Шарм-эль-Шейх и Пхукет.

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