Максим Артамонов В Пермском крае похоронили участника СВО Александра Сысолина Он погиб в конце прошлого года на Украине Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Берёзовского округа

В Берёзовском округе Прикамья 25 января похоронили участника российской спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР Александра Сысолина. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Александр родился в деревне Вилисово Берёзовского района Пермской области. С 22 ноября 2023 года проходил военную службу по контракту в качестве рядового. Он погиб 30 декабря — при каких обстоятельствах, чиновники не уточнили.

Мужчина награждён Орденом мужества посмертно.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Чусовском округе Пермского края 25 января похоронили погибшего в зоне специальной военной операции стрелка-сапёра штурмовой роты Алексея Калинина. Сегодня состоятся похороны жителя Соликамска Пермского края Алексея Пономарёва.

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