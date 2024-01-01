В Пермском крае похоронили погибшего на СВО сапёра Алексея Калинина Поделиться Твитнуть

Алексей Калинин

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В Чусовском округе Пермского края 25 января простились с погибшим в зоне специальной военной операции Алексеем Калининым. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на главу Чусового Сергея Белова, который выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Алексей Калинин родился 31 июля 1991 года в посёлке Кутамыш. Окончив школу, он поступил в училище № 93 и получил профессию слесаря по ремонту автомобилей.

«В тяжёлое для страны время Алексей не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы в должности стрелок-сапёр отделения (штурмового) взвода (штурмового) штурмовой роты войсковой части 74268 (г. Псков). В период прохождения военной службы, при выполнении специальных задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество 4 декабря 2023 года рядовой Калинин Алексей Мансурович погиб», — написал на своей странице в соцсетях градоначальник.

Военнослужащий посмертно награждён Орденом Мужества.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в ходе специальной военной операции погибли два жителя посёлка Яйва Пермского края Леонид Котышев и Андрей Зиверт.

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