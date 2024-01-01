В Пермском крае власти признали смерть на СВО жителя Соликамска Похороны Алексея Пономарёва состоятся 26 января Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР при исполнении служебного долга героически погиб житель Соликамска Пермского края Алексей Пономарёв. Об этом сообщили в администрации округа.

Алексей родился в Соликамске 6 февраля 1989 года. Закончил школу № 1, затем работал на городских предприятиях.

Указом президента РФ военнослужащий был награждён государственной наградой — орденом Мужества.

«Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами. Вечная память, вечная слава герою!» — сказано в сообщении.

Похоронят бойца 26 января. Проститься с Алексеем Пономарёвым можно сегодня в в ДК завода «Урал». Начало панихиды в 12:00.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Чусовском округе Пермского края 25 января похоронили погибшего в зоне специальной военной операции стрелка-сапёра штурмовой роты Алексея Калинина.

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