Екатерина Артёмова В Перми сотрудники краевой федерации футбола получили условные сроки за мошенничество Ущерб они уже возместили Поделиться Твитнуть

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Индустриальный райсуд Перми сегодня вынес приговор по уголовному делу в отношении президента Федерации футбола Пермского края Дмитрия Терехова и футбольного арбитра Владимира Целоусова. Информация об этом размещена в картотеке суда. Текст решения пока не опубликован.

В пресс-службе суда «Новому компаньону» сообщили, что Дмитрий Терехов признан виновным в совершении 18 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения), а также преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества), и преступления, предусмотренного ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (подстрекательство к мошенничеству и пособничество ему). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 80 тыс. руб.

Владимир Целоусов признан виновным в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, а также десяти преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество мошенничеству). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 80 тыс. руб.

В суде отметили, что осуждённые возместили причинённый ими ущерб ещё в период предварительного следствия.

Дмитрий Терехов отказался от комментариев.

О том, что в отношении Дмитрия Терехова и Владимира Целоусова возбуждено уголовное дело, стало известно летом 2023 года. По версии следствия, с марта 2019 по август 2021 года они совершили хищение бюджетных денежных средств в размере 1,8 млн руб. Мужчины предоставляли поддельные документы о проезде групп, участвующих в спортивных мероприятиях, железнодорожным транспортом, а также фиктивные платёжные поручения о предоставлении медицинских услуг.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Терехов покинул пост руководителя федерации на фоне уголовного дела, однако по информации на сайте спортивной организации, он всё ещё является её президентом.

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