Алёна Бронникова Президент федерации футбола Прикамья Дмитрий Терехов подал в отставку Причиной стало уголовное дело Поделиться Твитнуть

В связи с уголовным делом президент Федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов подал в отставку. Об этом 19 мая сообщил портал Properm со ссылкой на собственные источники.

Информация о том, по какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется. Член исполкома федерации футбола Виктор Барсуков подтвердил изданию, что заявление действующего главы организации об отставке лежит на столе, причины принятого решения он не знает.

Уголовное дело может быть связано с фальсификацией финансовых отчётов и документов об оплате медицинских анализов в период пандемии, предполагают источники «Коммерсантъ-Прикамье».

Дмитрий Терехов является президентом компании с ноября 2018 года. В прошлом году срок полномочий закончился, и его переизбрали ещё на четыре года. До этого он занимал должность исполнительного директора ликвидированного в октябре 2020 года футбольного клуба «ОКТАН».





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