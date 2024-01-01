В феврале в Перми снимут с линий все старые трамваи Сегодня на маршруты вышли 17 новых вагонов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В четверг, 25 января, 17 новых трамваев, которые прибыли в Пермь в рамках трехстороннего концессионного соглашения, после прохождения приёмки и обкатки вышли на линию. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. В минтрансе добавили, что 13 новых трамваев, доставленных в краевой центр по концессии, приступили к работе ещё в прошлом году. Всего же количество новых вагонов в трамвайном парке города достигло 54 штук.

В ведомстве рассказали, что вышедшие сегодня на маршруты новые вагоны оснащены всем необходимым оборудованием, приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья, в салонах установлены системы отопления на холодный период и кондиционеры на время высоких температур, есть USB-зарядки для телефонов, медиа-панели, кнопки адресного открывания двери.

«В течение февраля с городских маршрутов должны исчезнуть все трамваи 80-90х годов выпуска», — пообещали в минтрансе.

Напомним, в 2022 году Пермский край стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступило правительство РФ совместно с госкорпорацией развития ВЭБ.РФ. Проект помогает регионам обновить инфраструктуру и закупить новый подвижной состав. В рамках проекта в ноябре 2022 года дирекция дорожных концессий, администрация Перми и компания «Мовиста Регионы» подписали концессионное соглашение по обновлению системы городского электротранспорта.

Помимо поставок трамваев, оно предусматривает реконструкцию 35 км трамвайных путей и модернизацию сопутствующей инфраструктуры. Работы по обновлению путей стартовали в начале 2023 года. На сегодня они уже завершены на ул. Куйбышева. Выполнен запуск трамваев по ул. Дзержинского.

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