Алёна Бронникова Андрей Кобелев получил мандат депутата заксобрания Пермского края Место в парламенте освободилось после прекращения полномочий Ильи Лисняка Поделиться Твитнуть

Андрей Кобелев / фото: "Справедливая Россия"

Директор ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрей Кобелев получил мандат депутата Законодательного собрания Пермского края. Удостоверение вручил спикер парламента Валерий Сухих на первом в 2024 году пленарном заседании ЗС.

В декабре избирательная комиссия региона приняла решение передать вакантный мандат депутата заксобрания Андрею Кобелеву. Решение было принято после необходимых проверок на основании предложения кандидатуры Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты за правду» в Пермском крае, а также решения Центрального совета партии.

Мандат оказался вакантным после лишения статуса депутата Ильи Лисняка. Его полномочия были прекращены 30 ноября 2023 года.

Андрей Кобелев — директор ООО «Лысьва-Теплоэнерго» и депутат Лысьвенской городской думы. Он возглавлял региональную группу № 18 на выборах в ЗС в сентябре 2021 года.

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