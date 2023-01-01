Алёна Бронникова Илья Лисняк лишился мандата депутата заксобрания Пермского края Его полномочия будут прекращены с 30 ноября Поделиться Твитнуть

фото: личная страница Ильи Лисняка во "Вконтакте"

Парламент Пермского края поддержал решение о лишении депутатского мандата Илью Лисняка на пленарном заседании. Согласно постановлению, полномочия будут прекращены досрочно с 30 ноября.

Законопроект был внесён группой депутатов. В ходе рассмотрения на заседании один член парламента проголосовал против, четыре - воздержались. Ранее данное предложение поддержал комитет заксобрания по госполитике и местному самоуправлению.

Лишение мандата связано с тем, что Лисняк неоднократно скрывал часть своих доходов и пропустил уже шесть пленарных заседаний. В ноябре парламентская комиссия по контролю за сведениями о доходах провела проверку и выявила неотражённые в документах займы на сумму свыше 500 тыс. руб. Аналогичные нарушения у него были обнаружены в апреле 2023 года.

Согласно действующему региональному законодательству, депутат Заксобания Прикамья может быть лишён мандата в случае неоднократного нарушения федеральных законов о противодействии коррупции, если предоставляет заведомо ложную и неполную информацию. Профильная комиссия 16 ноября приняла решение, на основании которого будет подготовлен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата.

Кроме того, ведомство пришло к выводу, что причины, представленные депутатом в обоснование его отсутствия на пленарных заседаниях, не являются уважительными. Это стало дополнительным основанием для досрочного прекращения его полномочий, так как, согласно региональному законодательству, парламентарий не может отсутствовать на заседаниях краевого заксобрания без уважительных причин в течение шести месяцев подряд.

Депутат Лисняк перед каждым заседанием уведомлял парламент о том, что не может на нём присутствовать, в частности, из-за продолжающегося лечения за пределами региона. Однако результаты независимой экспертизы подлинности подписей на документах свидетельствуют о том, что они являются фальшивыми.





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