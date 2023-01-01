Максим Артамонов Комитет ЗС Прикамья поддержал решение лишить мандата депутата Илью Лисняка Этот вопрос будет рассмотрен на пленарке краевого парламента 30 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комитет по госполитике и местному самоуправлению Законодательного собрания Прикамья поддержал досрочное прекращение полномочий депутата Ильи Лисняка. Этот вопрос депутаты краевого парламента обсудят на пленарном заседании 30 ноября.

Лишение мандата связано с тем, что Лисняк неоднократно скрывал часть своих доходов и пропустил уже шесть пленарных заседаний.

В ноябре парламентская комиссия по контролю за сведениями о доходах проверила сведения Лисняка и выявила не отраженные в документах займы на сумму свыше 500 тыс. руб. Аналогичные нарушения у него были выявлены в апреле этого года.

Согласно действующему региональному законодательству, депутат ЗС может быть лишён мандата в случае неоднократного нарушения федеральных законов о противодействии коррупции, если предоставляет заведомо ложную и неполную информацию. Профильная комиссия 16 ноября приняла решение, на основании которого будет подготовлен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата.

Кроме того, депутат не посещал последние заседания Законодательного собрания Пермского края. Парламентская комиссия пришла к выводу, что причины, представленные депутатом в обоснование его отсутствия на пленарных заседаниях, не являются уважительными. Это стало дополнительным основанием для прекращения полномочий указанного депутата, так как, согласно региональному законодательству, парламентарий не может отсутствовать на заседаниях краевого парламента без уважительных причин в течение шести месяцев подряд.

Депутат Лисняк перед каждым заседанием уведомлял Законодательное собрание о том, что не может на нём присутствовать, в частности, из-за продолжающегося лечения за пределами Пермского края. Однако результаты независимой экспертизы подлинности подписей на документах свидетельствуют о том, что они являются фальшивыми. В ЗС напомнили, что в состав парламентской комиссии, помимо депутатов, также включены представители Следственного комитета и ФНС по Пермскому краю.

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